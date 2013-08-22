Азаров посетил детскую поликлинику в Деснянском районе Киева

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил реконструированную детскую поликлинику №1 в Деснянском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Сегодня я посетил реконструированную Деснянскую детскую поликлинику – это прекрасный реабилитационный и лечебный комплекс», - сказал Азаров.

Премьер-министр добавил, что в этой поликлинике созданы все условия для восстановления как обычных детей, так и детей с особыми потребностями, а также имеющих хронические заболевания или пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.