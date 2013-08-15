Как оценивают свое здоровье жители разных регионов Украины

Philips в Украине совместно с Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» объявили о результатах исследования, которое изучило оценку здоровья украинцев. Исследование провела компания GfK Ukraine в апреле 2013 г. Результаты показали, что жители разных регионов по-разному оценивают своё здоровье, факторы, которые на него влияют, предпринимают разные меры, чтобы улучшить свое самочувствие, и доверяют разным источникам, когда ищут информацию о диагнозе и лечении.

Жители западного региона оказались оптимистичнее жителей восточного региона. Так, 51% жителей западного региона и только 39% жителей восточного оценили своё здоровье, в целом, положительно. Практически половина опрошенных (49%) жителей восточного региона дали среднюю оценку своему здоровью, оценив его как «ни хорошее, ни плохое». Наибольшее количество украинцев, негативно оценивающих состояние своего здоровья, проживает в Киеве: 21% жителей столицы оценивают своё здоровье как «скорее плохое» и «очень плохое», тогда как в среднем по Украине этот показатель составляет 13%.

Только киевляне и жители западного региона придают большее значение общему физическому состоянию. На втором месте по значимости для киевлян находится общее физическое состояние членов семьи (84%). В Киеве, в отличие от остальных регионов, опрошенные высоко оценили значение времени, которое они проводят с семьей и друзьями (82% по сравнению со средними для Украины 64%), и меньше, чем в целом по Украине, отметили значение экологии (72% по сравнению с 84% в среднем).

Украинцы в регионах по-разному заботятся о своем здоровье. 49% киевлян, а также 59% жителей западного, 46% северного и 42% южного регионов отметили здоровую пищу как первоочередную меру сохранения здоровья; в то время как для 42% жителей восточного региона таковой является отдых на природе; отдых дома был отмечен 44% жителей центрального региона приоритетным способом заботы о своем здоровье.

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» отмечает, что, согласно исследованию, посещение врача не является распространенным среди украинцев методом заботы о своем здоровье.

«Независимо от региона, украинцы обращаются к врачам довольно редко. Так, только 6% жителей западного и южного регионов, 7% опрошенных в восточном регионе, 8% в северном регионе и 10% жителей центрального региона отметили, что регулярно посещают врача, заботясь о своём здоровье. Наиболее высокий показатель данного способа заботы о здоровье в Киеве: 15% отметили, что регулярно посещают доктора, и таким образом следят за собственным здоровьем. В то же время, реализуя две программы в сфере здравоохранения – «Остановим туберкулез в Украине» и «Рак излечим» - мы видим, что своевременное обращение к врачу при первых симптомах туберкулеза и ранняя диагностика при онкологии и дают возможность вовремя начать и успешно пройти лечение», - говорит Заболотный.

Жители северного и западного регионов (53% и 49% соответственно) в большинстве своем убеждены в том, что их здоровье практически полностью зависит от них. Киевляне были более сдержаны в оценке своего влияния на собственное здоровье. Только 30% киевлян убеждены, что их здоровье практически полностью зависит от них. Наиболее популярным среди киевлян оказалось мнение, что то, как они заботятся о себе, значительно влияет на их здоровье (59%). 47% жителей южного региона, 40% жителей центрального и столько же жителей восточного региона разделяют это мнение. Наибольшее количество украинцев, которые уверены, что они мало что могут сделать со своим здоровьем, живет на Востоке Украины (17%).

Жители северного (34%), западного (34%), центрального (24%) и восточного (30%) регионов, а также киевляне обращаются в первую очередь к врачам в поиске информации о диагнозе или лечении. Только для жителей южного региона первоочередными источниками информации выступают советы друзей и родственников (48%), к врачу в первую очередь в этом регионе за информацией пойдут лишь 24%. Жители столицы в целом намного реже, чем жители других регионов, обращаются к друзьям и родственникам: лишь для 11% жителей Киева характерно такое поведение. Для жителей западного региона врачи и друзья являются равными по значимости источниками информации о здоровье: 34% и 33% соответственно.

Несмотря на то, что украинцы не склонны проактивно заботиться о своём здоровье, и лишь небольшая часть регулярно посещает врача, украинцы умеренно оптимистичны в оценках продолжительности своей жизни: большинство жителей Киева (62%), Севера (55%) и Центра (53%) планируют прожить не менее 70-ти лет. Среди жителей других регионов таковых оказалось меньше: 44% жителей на Западе Украины, 43% на Юге и 40% на Востоке. В среднем же по Украине до 70 лет планируют дожить 46%.

«Результаты исследования отношения украинцев к здоровью показали, что оценки жителей различных регионов страны существенно отличаются. Киевляне, например, более сдержанно оценивают свои шансы повлиять на своё здоровье, высказав мнение, что то, как они заботятся о себе в значительной мере влияет на их здоровье. При этом именно жители столицы склонны более активно заботиться о здоровье, регулярно посещая врача. В то же время, жители восточного и южного региона относятся к своему здоровью с некоторым пренебрежением, о чём свидетельствует небольшой процент респондентов, отметивших, что регулярно посещают врача. Результаты исследования, а также причины заболеваемости украинцев позволили нам в Philips лучше понять, какие медицинские решения необходимы украинцам сегодня и будут необходимы в будущем», - прокомментировал результаты исследования генеральный директор Philips в Украине Максим Кузнецов.

Исследование Philips «Состояние здоровья украинцев» было проведено исследовательской компанией GfK Ukraine в рамках ежемесячного исследования «Омнибус» согласно методологии, разработанной для международного исследования Philips «Индекс здоровья и благополучия». Исследование основано на национальной репрезентативной выборке из 1 000 украинцев в возрасте от 15 до 59 лет. Метод исследования – личные интервью дома у респондента. Период проведения исследования: 16–30 апреля 2013 года.