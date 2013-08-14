Гослекслужба выявила 36 точек нелегальной торговли лекарствами

Государственная служба Украины по лекарственным средствам в январе-июле 2013 года выявила 36 мест незаконной реализации лекарственных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Гослекслужбы.

«У данных субъектов хозяйственной деятельности отсутствовала лицензия на право розничной торговли медицинскими препаратами», - говорится в сообщении.

По данным Гослекслужбы, в 2012 году ведомство обнаружило 63 нелегальные точки продажи лекарств.

Согласно сообщению, за такую незаконную деятельность предприятия несут только административную ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 1700 грн.

«Мы считаем, что наказание за такое правонарушение крайне недостаточным. Лицо, которое своими действиями приносит вред здоровью населения, должно нести криминальную ответственность», - сообщила пресс-служба.

Справка УНИАН. Одно аптечное заведение в Украине по состоянию на 1 июля 2013 года обслуживает 2,17 тыс. потребителей, что на 3,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Гослекслужба сообщила, что такое изменение показывает доступность для потребителей получения фармацевтической услуги.