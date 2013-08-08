Натуральные маски для лица при жаре лучше всякого крема
Огуречно-масляная снимает отеки...
Летом открытые участки кожи быстро обезвоживаются, теряют эластичность. Пользоваться же интенсивными питательными кремами не приветствуется, потому как усилено потоотделение, - рассказывает дерматокосметолог Надежда Червинская. Кремы на на жировой основе могут вызвать закупорку сальных железок и воспаления. А воспаление на жаре проходят очень долго,пишет kp.ru.
Потому сейчас, пока сезон, есть смысл попробовать перейти на натуральные маски, которые несложно приготовить своими руками. Единственное ограничение - возможная аллергия. Так что прежде чем наносить понравившуюся маску на лицо, стоит помазать ей тыльную сторону ладони. Если реакция есть, минут через пять участок кожи покраснеет или будет чесаться.
Возиться с каждой из этих процедур придется не дольше получаса.
1. Огуречно-масляная маска: снимает отеки, разглаживает кожу.
Половинку среднего огурца натрите на мелкой терке, смешайте со столовой ложкой кипяченой воды и двумя ложками оливкового масла. Подержите маску на лице 10-12 минут, затем умойтесь теплой водой и смажьте лицо питательным кремом.
2. Укропная: освежает, питает витаминами.
Столовую ложку свежего укропа мелко нашинкуйте, смешайте с одной чайной ложечкой кукурузного масла, добавьте один яичный желток. Держите 25 минут, затем смойте теплой кипяченой водой.
3. Яблочно-морковная: придает ровный здоровый цвет.
Свежую морковку натрите на мелкой терке, смешайте со столовой ложкой заваренных кипятком овсяных хлопьев (чтобы маска не получилась слишком жидкой), добавьте яичный белок и столовую ложку свежевыжатого яблочного сока. Нанесите на лицо на 20 минут, после чего умойтесь сначала теплой, затем холодной водой.
4. Грушевая: сужает поры, разглаживает морщинки.
2 столовые ложки протертой свежей груши смешайте со взбитым белком и чайной ложкой протертого свежего картофеля. Нанесите на 10-15 минут. Умойтесь теплой водой.
5. Медово – молочная: смягчает, борется с шелушением.
Смешайте до получения густой кашицы чайную ложку жидкого меда, столовую ложку молока и столовую ложку белой глины (она в сухом виде продается в аптеках). Нанесите на лицо, шею и область декольте. Держите около получаса, затем смойте теплой водой, после чего протрите кожу ломтиком лимона.