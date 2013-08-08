Натуральные маски для лица при жаре лучше всякого крема

Летом открытые участки кожи быстро обезвоживаются, теряют эластичность. Пользоваться же интенсивными питательными кремами не приветствуется, потому как усилено потоотделение, - рассказывает дерматокосметолог Надежда Червинская. Кремы на на жировой основе могут вызвать закупорку сальных железок и воспаления. А воспаление на жаре проходят очень долго,пишет kp.ru.

Потому сейчас, пока сезон, есть смысл попробовать перейти на натуральные маски, которые несложно приготовить своими руками. Единственное ограничение - возможная аллергия. Так что прежде чем наносить понравившуюся маску на лицо, стоит помазать ей тыльную сторону ладони. Если реакция есть, минут через пять участок кожи покраснеет или будет чесаться.

Возиться с каждой из этих процедур придется не дольше получаса.

1. Огуречно-масляная маска: снимает отеки, разглаживает кожу.

Половинку среднего огурца натрите на мелкой терке, смешайте со столовой ложкой кипяченой воды и двумя ложками оливкового масла. Подержите маску на лице 10-12 минут, затем умойтесь теплой водой и смажьте лицо питательным кремом.

2. Укропная: освежает, питает витаминами.

Столовую ложку свежего укропа мелко нашинкуйте, смешайте с одной чайной ложечкой кукурузного масла, добавьте один яичный желток. Держите 25 минут, затем смойте теплой кипяченой водой.

3. Яблочно-морковная: придает ровный здоровый цвет.

Свежую морковку натрите на мелкой терке, смешайте со столовой ложкой заваренных кипятком овсяных хлопьев (чтобы маска не получилась слишком жидкой), добавьте яичный белок и столовую ложку свежевыжатого яблочного сока. Нанесите на лицо на 20 минут, после чего умойтесь сначала теплой, затем холодной водой.

4. Грушевая: сужает поры, разглаживает морщинки.

2 столовые ложки протертой свежей груши смешайте со взбитым белком и чайной ложкой протертого свежего картофеля. Нанесите на 10-15 минут. Умойтесь теплой водой.

5. Медово – молочная: смягчает, борется с шелушением.

Смешайте до получения густой кашицы чайную ложку жидкого меда, столовую ложку молока и столовую ложку белой глины (она в сухом виде продается в аптеках). Нанесите на лицо, шею и область декольте. Держите около получаса, затем смойте теплой водой, после чего протрите кожу ломтиком лимона.