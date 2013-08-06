90% заведений для отдыха детей полноценно не оздоровляют

Предоставление услуг по оздоровлению и отдыху в летний период осуществляется 17972 детскими заведениями, из них лагерей с дневным пребыванием – 16231. Об этом со ссылкой на данные Кабинета министров Украины сообщает Уполномоченный Президента по правам ребенка в отчете, представленному главе государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в отчете подчеркивается, что, по информации Кабмина, предоставление услуг по оздоровлению и отдыху в летний период осуществляется 17972 детскими заведениями, из них: заведениями оздоровления – 795 (внегородских – 712, санаторного типа – 77, детских центров - 6), заведениями отдыха – 17117 (труда и отдыха – 692, палаточных городков – 254, лагерей с дневным пребыванием - 16231). По прогнозируемым показателям Кабмина, в 2013 году планируется обеспечить оздоровление и отдых 2907915 детей школьного возраста, что составит 70,5 процента общей численности детей школьного возраста.

«Как и в предыдущие годы, высокие показатели планируется достичь за счет предоставления не оздоровительных, а в первую очередь услуг по отдыху в пришкольных лагерях, которые не дают полноценного восстановления здоровья детей», - заметил Павленко, добавив, что в регионах практически не ведется работа по строительству новых детских оздоровительных заведений и возобновлению функционирования заведений, которые длительное время не работают.

Павленко сообщил, что с целью ежедневного мониторинга организации оздоровления и отдыха детей в режиме «горячей линии» принимается информация о качестве оздоровительных услуг. В частности, среди основных нарушений, о которых родители информируют Уполномоченного Президента, есть: несбалансированное и некачественное питание детей; отсутствие горячей воды или нерегулярное снабжение; нарушение правил противопожарной безопасности (противопожарные выходы в спальных корпусах отсутствуют или не эксплуатируются); несоблюдение нормативов размещения детей в комнатах (с целью увеличения количества детей в комнатах устанавливается больше кроватей, чем разрешено санитарными нормами); неудовлетворительное материально-техническое оснащение спальных комнат: старые кровати, матрасы, постельное белье; отсутствие достаточного количества тумбочек и шкафов; высокая стоимость путевок по сравнению с качеством услуг, которые предоставляются заведениями; проведение на территории заведений или в непосредственной близости к ним (без ограждения) ремонтных, строительных работ, что, создает угрозу безопасности детей.

В связи с этим, первоочередной задачей, по мнению Павленко, является утверждение и начало реализации Государственной целевой социальной программы оздоровления и отдыха детей и развития сети детских оздоровительных заведений на период до 2017 года.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка подчеркнул необходимость усиления контроля за деятельностью заведений оздоровления и отдыха со стороны местных органов власти; развития сети детских оздоровительных заведений, капитального ремонта действующих и строительства новых объектов оздоровления и отдыха; создание безопасных и комфортных условий пребывания детей в детских оздоровительных заведениях, в первую очередь, тех, которые нуждаются в особых условиях для оздоровления, детей-инвалидов вместе с родителями.