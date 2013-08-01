В Украине планируют ужесточить контроль за качеством игрушек

Только за первое полугодие нынешнего года в ходе проверок в Украине было выявлено бракованных игрушек более чем на 0,5 млн грн. Новый Технический регламент безопасности игрушек, прежде всего, делает более жестким контроль за использованием в этой продукции ароматизаторов и аллергенов. Об этом заявил заместитель директора департамента технического регулирования Минэкономразвития Николай Гарагуля, сообщает РБК-Украина.

«Наиболее технологически важно убрать добавки, вызывающие аллергию у детей, и ароматизаторы. Эта норма полностью заимствована из европейских директив», – сказал Николай Гарагуля.

Он уточнил, что требования по этим веществам существуют и сейчас, однако в новой редакции техрегламента их наличие в игрушках сводится к минимуму. Кроме того, в документе максимально конкретизированы другие требования к игрушкам, в частности, физические, химические, пожарные и гигиенические.

По словам Николая Гарагули, в Украине достаточное количество лабораторий и есть все необходимое оборудование для того, чтобы контролировать качество игрушек по новым требованиям.

«В Украине достаточно мощностей и очень серьезных лабораторий, качество исследований которых и их компетентность признаются не только украинскими производителями, но и европейскими», – отметил заместитель директора департамента.

Он также напомнил, что усиление ответственности производителя, который запускает продукцию в обращение, и поставщиков – чрезвычайно актуальный для Украины вопрос: только за первое полугодие нынешнего года в ходе проверок было выявлено бракованных игрушек более чем на 0,5 млн грн.