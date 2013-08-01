Одобрена концепция программы развития туризма и курортов

Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг, 1 августа, одобрил Концепцию Государственной целевой программы развития туризма и курортов до 2022 года.

Концепция разработана Гостуризмкурортом в рамках выполнения Национального плана действий Президента Украины Виктора Януковича, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула.

В программу будут включены мероприятия по определению туристической специализации регионов, туристического районирования страны, в частности это касается территорий приоритетного развития туризма, и создания условий для привлечения инвестиций.

Также программа будет включать мероприятия по созданию условий для развития приоритетных видов внутреннего туризма, обеспечения рационального использования территорий курортов, совершенствования санаторно-курортного обслуживания. В Государственной целевой программе будет предусмотрено создание системы распространения информации о туристических возможностях Украины, повышения безопасности туристов и улучшения качества гостиниц и других средств размещения.

В программе будет предусмотрен план действий по гармонизации украинского законодательства и нормативной базы со стандартами Европейского Союза. Программа также будет включать мероприятия по дерегулированию туристической деятельности и внедрению государственно-частного партнерства в сферу туризма, а также совершенствование статистической отчетности в отрасли на основе методики Всемирной туристической организации ЮНВТО.

Кабмин поручил Гостуризмкурорту до конца 2013 года разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов.

«Украина – удивительная страна с мощным туристическим потенциалом. У нас должно быть комфортно и модно отдыхать и украинцам, и гостям из-за границы. Стратегия наших действий заложена в Концепции Государственной целевой программы развития туризма и курортов до 2022 года, принятой сегодня Кабмином. Туризм является одной из точек роста отечественной экономики. Ведь это - новые рабочие места, это целый кластер экономики, который также повышает имидж нашего государства», - сказал Вилкул.