Стало известно, когда в Украине начнется учебный год

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести 1 сентября праздничные мероприятия, а 2 сентября начать занятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сообщил на пресс-конференции министр образования и науки Дмитрий Табачник.

По его словам, начало учебного года в средней школе определено законом "Об общем среднем образовании" и в нем указана четкая дата - 1 сентября.

"Учитывая, что в этом году это (1 сентября - УНИАН) выходной день, Министерство образования подготовило приказ, которым рекомендовало и просило все школы провести в творческом, креативном порядке в этот день праздник знаний. А занятия уже начать в понедельник, 2 сентября", - сказал он.

Табачник подчеркнул, что таким образом можно будет выполнить норму закона и провести праздник Дня знаний.