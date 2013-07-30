Во Львовской области нет вспышки серозного менингита - Минздрав

Нет оснований говорить о вспышке серозного менингита в Львовской области, заявляют в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по оперативным данным Главного управления Госсанэпидслужбы в Львовской области, с начала июля этого года в разных районах и населенных пунктах Львовской области зарегистрировано 42 больных (в том числе, трое детей в возрасте пяти, шести и восьми лет, а также 17 подростков в возрасте от 15 до 17 лет) с клинически установленным диагнозом «серозный менингит», или с подозрением на серозный менингит.

По предварительным результатам эпидрасследования, общего фактора передачи возбудителя инфекции не выявлено. Все случаи разрознены, не связаны между собой, регистрируются на территории пяти районов и г. Львова (восемь случаев). Детские дошкольные и оздоровительные заведения ни один из заболевших детей не посещал. Ни один из всех случаев заболевания лабораторно не подтвержден. Проводятся мероприятия по дифференциальной диагностике и установлению окончательных диагнозов.

По информации Миздрава, по состоянию на 29 июля 2013 года на стационарном лечении находятся 34 человека (в том числе 18 детей). Течение заболевания легкой и средней тяжести. Основными симптомами являются высокая температура, боль в горле, общая слабость. Больным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным эпидемиологических наблюдений Госсанэпидслужбы Украины, за период с 2000 по 2012 год в Львовской области количество заболеваний с лабораторно подтвержденным диагнозом «вирусный менингит» колебалось от 2 до 91 случая в год (в среднем – около 40 случаев в год). По состоянию на 29 июля с.г. в Львовской области, вероятно, наблюдается очередной циклический подъем заболеваний энтеровирусными инфекциям. Оснований говорить о вспышке данного заболевания - нет, отмечают в Минздраве, подчеркивая, что окончательные выводы возможны лишь после лабораторного подтверждения диагнозов и дифференциального диагноза с другими видами инфекционных заболеваний, которые имеют похожую клиническую картину.

Эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.