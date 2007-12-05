Сок граната понижает температуру при простуде

Чаще всего гранат едят только в свежем виде. По крайней мере, блюд, приготовленных конкретно из граната, существует немного. Но есть гранат в свежем виде, откровенно говоря, довольно затруднительно и неудобно — очень уж много семян-косточек внутри.

Есть легенда, что в гранате ровно 365 гранатинок — столько же, столько дней в году. Но на самом деле их больше тысячи. Между прочим, косточки тоже вполне съедобны. Китайцы, например, полагают, что перетертые вместе с сахаром семена граната весьма полезны мужчинам. И все же гораздо проще выжать сок.

Но есть один способ, облегчающий чистку граната. Чтобы легко достать зернышки, нужно срезать верхушку граната, надрезать кожуру и замочить в миске с холодной водой. Затем, держа плод под водой, аккуратно разломать его — зерна сами упадут на дно. Выбросить все, кроме зерен, и обсушить их, слив воду.

Гранат применяется при лечении дизентерии, истощения, малокровия, атеросклероза, ангины, респираторных заболеваний, бронхиальной астмы, чесотки, мочекаменной болезни, диабете и пр.

Сок граната полезен для певцов — от него голос становится чище, кроме того, чудесный сок утоляет жажду при лихорадке и понижает температуру при простуде, используется для понижения артериального давления и как средство, возбуждающее аппетит.

Косточки граната, содержащие грубую клетчатку, полезны в небольших количествах для улучшения перистальтики кишечника. Чай из высушенных перегородок успокаивает нервную систему, уменьшает нервное возбуждение. При климактерическом синдроме необходимо есть зерна граната вместе с косточками. При диабете — пить кисло-сладкий сок (1 ст. л. сока + 1 ложка меда) 3 раза в день. При стоматите: 20 г измельченной кожицы заварить в 200 г воды, кипятить 30 мин., процедить и долить до объема стакана. При анемии: 1 стакан сока в день.

Сок граната рекомендуется как компонент масок для жирной кожи (сужает поры, питает кожу, отбеливает). А отвар кожуры хорош для борьбы с потливостью ног. Волосы полезно ополаскивать отваром кожуры (это способствует укреплению и росту, особенно если волосы жирные).

Однако надо помнить, что гранат противопоказан людям, страдающим язвенной болезнью желудка и гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока. После того как вы съели гранат или выпили сок, прополощите рот или почистите зубы, так как кислоты, содержащиеся в гранате, могут повредить зубную эмаль. При покупке гранатов выбирайте крупные плоды, вес которых кажется большим даже для их размера. Шкурка должна быть блестящей, тонкой, сухой и обязательно ровного цвета.

redtram