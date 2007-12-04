Напряженность и стрессы подтачивают женский организм

Современная цивилизация изменила нашу жизнь, сделав ее в чем-то намного лучше и более содержательной, но кое в чем создала и новые проблемы. Теперь большинство семей не могут рассчитывать только на одного "кормильца" - мужчину. А иногда женщины, дисциплинированы и более придирчивы, чем сильный пол, достигают лучших успехов в работе. Поэтому они постоянно вынуждены придерживаться напряженного рабочего ритма, часто находясь в состоянии хронического стресса.

Современные темпы жизни женщины, которая хочет достичь успехов в карьере, вряд ли дадут ей возможность расслабиться тогда, когда она этого пожелает, и даже в том случае, когда это необходимо ее организму. Например, в так называемые критические дни.

Плохое самочувствие может возникать у женщин еще за неделю до менструации, и называют такое состояние "предменструальным синдромом".

Дисфункциональное маточное кровотечение чаще всего связано с расстройствами эндокринной системы, нарушениями питания, физическими перегрузками и тому подобное.

Не меньше обеспокоенности у женщины вызывает и аменорея (отсутствие месячных). Кроме того, во время менструации женщина становится впечатлительной к разным воспалительным заболеваниям, а еще страдает ее нервная система - наблюдается повышенная раздражительность. Некоторые расстройства менструального цикла нуждаются во вмешательстве высококвалифицированных специалистов, но чаще всего женщине в это время нужен обычный баланс труда и отдыха, полноценное питание, а также использование определенных фитопрепаратов.

Откровенно говоря, наша традиционная медицина не очень перегрузила себя поисками естественных средств, способных улучшить самочувствие женщины во время менструаций, считая, по-видимому, что "критические" дни - это вполне природное явление, и здесь уже ничего не сделаешь. Именно поэтому стоит обратиться к опыту восточной медицины, которая традиционно уделяла очень много внимания половому здоровью, как мужчин, так и женщин (может, именно поэтому сейчас представители Востока доминируют среди населения земного шара).

Восточные фитопрепараты строятся по классической проверенной схеме: в рецептуре выделяют главное растение-"короля", которое влияет на причины появления болезни, дальше идет растение-"министр", которое повышает эффективность главного компонента, потом следует "ассистент", главное назначение которого - устранение нежелательного косвенного действия и токсичности, и наконец так называемое растение-"посол", которое гармонизирует действие всех компонентов сбора.

Мы поговорим об одном из таких растений, которое применяют для нормализации менструального цикла, считают "королем" и называют ич мау. Ич мау в нашей стране имеет ботаническое название "пустырник разнолистый" или латынью - Leonurus heterophyllus. В переводе с вьетнамского "ич" значит "полезный", "мау" значит "мать" или "женщина". Поэтому, это и является растением, полезным для женщины. Оно имеет аналог среди отечественных пустырников - Leonurus sibiricus, о котором в отечественных справочниках написано: "растение не исследовали".

Научные исследования растения подтвердили наличие в нем алкалоидов, танина, эфирных масел, сапонина и флавоноидов (рутина). Отвар ич мау тонизирует матку, а растворенные в органических растворителях (эфир, спирт) фракции биоактивных веществ растения подавляют тонус миометрия. Этот отвар непосредственно не влияет на давление крови, а вот спиртной экстракт растения, кроме всего, снижает кровяное давление на начальной стадии гипертонической болезни.

Препараты, изготовленные на основе этого растения, снимают эмоциональное напряжение, успокаивают, имеют антибактериальное влияние, "очищают" кожу, полезные в случае нефритов и отеков. Во время длительного употребления препарат повышает содержание гемоглобина и общего белка крови (а врачи восточной медицины считают необходимым в случае нарушения менструаций у женщин пополнять дефицит этих компонентов в организме).

Препараты ич мау - прекрасное средство в случае болезненных менструаций (исчезает как абдоминальная боль, так и люмбаго). Еще одним неопровержимым достоинством этого фитоприпарата является его полная беспечность, даже в больших дозах. Ич мау беспокоится о здоровье женщины надежно и нежно.