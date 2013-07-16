Омбудсмен подписала меморандум с Обществом Красного Креста

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и президент Общества Красного Креста Украины Иван Усиченко подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмена, Усиченко отметил, что за последние годы увеличилось количество техногенных и природных катастроф, военных конфликтов, и международное движение Красного Креста оказывает потерпевшим гражданам необходимую помощь.

«Подписание этого меморандума предоставит дополнительные стимулы для защиты прав и достоинства, в том числе граждан Украины», - отметил он.

Документом предусмотрено разрабатывать и выполнять совместные программы и проекты в сфере защиты прав мигрантов, беженцев, искателей убежища и представителей ранее депортированных народов.

В свою очередь, Лутковская отметила, что планируется объединить усилия с целью противодействия дискриминации, ксенофобии и другим формам нетерпимости. «А также у нас есть цель проводить просветительскую деятельность - повышать осведомленность мигрантов, беженцев и искателей убежища по вопросам, связанным с защитой их прав и свобод, переселением и обустройством», - сообщила она.

По словам Омбудсмена, совместно с Обществом Красного Креста в Украине планируется предоставление вышеупомянутым категориям граждан правовой, гуманитарной, медико-социальной поддержки, разъяснение их прав относительно возможности получения реинтеграционной и реабилитационной помощи, содействия в получении такой помощи.

Стороны также отметили необходимость проведения мониторинговой деятельности с целью улучшения условий содержания и безопасности мигрантов, беженцев и искателей убежища.

Кроме того, меморандумом предусмотрены совместные мероприятия и на региональном уровне, для чего решено привлекать к реализации поставленных целей региональные представительства Уполномоченного ВР и организации Общества Красного Креста Украины в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе.