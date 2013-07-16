Украинцев за месяц стало меньше на 15 тысяч

Численность населения Украины на 1 июня текущего года составила 45 млн 480 тыс. 315 человек, что на 14 тыс. 937 человек (0,03%) меньше показателя на 1 мая 2013 года (45 млн 495 тыс. 252) и на 85 тыс. 594 человека (0,19%) меньше показателя на 1 июня 2012 года (45 млн 565 тыс. 909), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Коэффициент рождаемости составил 10,5 на тысячу жителей, смертности - 15,3 на тысячу жителей. При этом количество городских жителей составило 31 млн 341 тыс. 839 человек, сельских – 14 млн 138 тыс. 476 человек.

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.