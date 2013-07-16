Ранние признаки беременности

Хотите узнать, что вы беременны? УЗИ является самым точным способом. Но что, если еще слишком рано для него? Прислушавшись к голосу собственного организма, вы сможете заметить некоторые начальные симптомы беременности - подсказывают гинекологи.

1. Утомляемость.

Необъяснимая усталость, наверное, самый распространенный симптом беременности на ранних сроках. Не стоит бороться с ней с помощью кофе, наоборот - прислушайтесь к своему телу, потокайте ему и побольше спите.

2. Отвращение к еде.

Если запах из открытого холодильника или вид пищи заставлет вас передернуться, это, скорее всего, говорит о беременности. Этот симптом беременности вызван повышением уровня ХГЧ-гормона, отвечающего за сохранность эмбриона.

3. Чувствительность к запахам.

Любые запахи (даже те, которые раньше нравились) вызывают тошноту? Скорее всего, вы беременны. Этот симптом, так же, как и предыдущий, вызван ХГЧ-гормоном. Увы, лекарства нет, единственный совет - по возможности избегайте "раздражителей".

4. Тошнота и рвота.

Тошнота и рвота могут быть одними из первых симптомов того, что вы беременны. И снова виной всему - этот противный ХГЧ-гормон!

5. Увеличение и болезненность груди, чувствительность сосков.

Увы, о косточках, рюшечках и пуш-апах придется на время забыть, лучше перейти на белье для беременных или спортивные топики из 100% хлопка. Это важно, поскольку молочные железы готовятся "вскармливать" малыша и их можно легко повредить неправильной формой бюстгальтера.

6. Частое мочеиспускание.

Этот симптом беременности связан с тем, что на ранних сроках беременности матка растет и давит на мочевой пузырь, вызывая позывы к мочеиспусканию чаще.

7. Одышка.

Некоторые женщины страдают этим симптомом только на ранних сроках, а некоторые в течение всей беременности. Все дело в том, что организм нуждается в большей порции кислорода из-за растущего внутри вас эмбриона.

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