В Украине создадут более 80 сырьевых зон для детского питания

В течение ближайших двух лет в Украине будут созданы 80 сырьевых зон для производства качественных и безопасных продуктов питания, в том числе и детского. Такие шаги позволят значительно увеличить производство и обеспечить импортозамену. Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если в предыдущие годы украинцы отдавали предпочтение импортному детскому питанию, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Уже почти третий год подряд украинские родители кормят своих детей преимущественно отечественным детским питанием. В том числе приобретают популярность и детские кухни», - отметил министр, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В 2013-2014 годах в Украине появятся более 80 сырьевых зон для развития производства безопасных и качественных продуктов питания, в том числе детского. Это обеспечит импортозамену на 8-12%.

Также, по словам Николая Присяжнюка, за 5 месяцев 2013 производство продуктов детского питания возросло в 1,4 раза, и составило 13,4 тысячи тонн.