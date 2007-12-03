Человечество достигло предела своих физических возможностей

В результате исследования французские ученые пришли к выводу, что человечество стоит на пороге своих физических возможностей.

По этой причине превысить рекордные показатели спортсменам станет практически невозможно. По мнению специалистов, в будущем установленные ранее рекорды можно будет улучшить лишь на тысячные доли.

Как утверждают специалисты из Института биомедицинских и эпидемиологических исследований и спорта, человек никогда не сможет прыгнуть выше 2,6 метров. Для доказательства своей гипотезы французские эксперты обработали 3,26 тыс. мировых рекордов. Это число не случайно - за последние 111 лет с момента возобновления Олимпийских игр именно такое количество рекордов было установлено.

Проведя исследование, ученые заключили, что число рекордов стало снижаться, начиная с 1960-х годов. В настоящее время самый высокий результат в беге на дистанцию 100 м составляет 9,74 секунды. По мнению французских медиков, биологически невозможно улучшить данный показатель до девяти секунд.

Тем временем российские эксперты не полностью разделяют точку зрения своих французских коллег. Как утверждает завотделом медико-биологического мониторинга в спорте высших достижений Всероссийского института физической культуры Тамара Абрамова, "резервы организма человека высоки".

"Если структура подготовки будет более тщательно выверена, если в большей мере будут использоваться средства восстановления, которые позволяют спортсмену сохранять здоровье, то, может быть, не нужно будет так остро ставить вопрос. Другое дело, что скорости повышения этих результатов, конечно, наверное, будут более низкими", - сказала представитель российского учреждения.

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