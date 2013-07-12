Правительство поручило привлечь 750 млн грн на строительство нового комплекса Охматдета

Кабинет министров Украины поручил Укревроинфрапроекту совместно с Минфином и Минэкономразвития активизировать работу с государственными банками по привлечению средств в сумме 750 млн. грн под государственные гарантии для финансирования бесперебойного выполнения работ по строительству современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 11 июля 2013 г.

В сообщении отмечается, что, учитывая общественный резонанс вокруг строительства и финансирования нового комплекса «Охматдета», этот вопрос премьер-министр Украины Николай Азаров держит на личном контроле, именно глава правительства является главным инициатором и последовательным контролером строительства нового корпуса больницы, поэтому обеспечение бесперебойного финансирования для него является принципиальным.

С 2011 года строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» профинансировано в сумме 340,48 млн. грн., которые освоены в полном объеме, в том числе в 2013 году – 95 млн. грн.

Кроме того, 3 июля 2013 года Кабинет министров принял распоряжение № 472-р «О перераспределении некоторых расходов и передаче бюджетных назначений, предусмотренных в 2013 году Министерству финансов», в соответствии с которым на эти цели было дополнительно выделено 50 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 9 июля члены опекунского совета «Охматдета», представители общественных организаций в открытом обращении к премьер-министру Украины Азарову выразили глубокое разочарование неспособностью Кабинета министров обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование модернизации главной детской больницы страны.

«3 июля возглавляемое Вами правительство распределило государственные деньги по статье, где указано направление средств “в том числе на строительство НДСБ «Охматдет», выделив на достройку больницы лишь 50 млн. грн из 2,2 млрд грн. Для нас, волонтеров, это стало убедительным свидетельством безразличия власти к реальным нуждам украинцев. Опекунский совет «Охматдета» категорически против манипуляций и циничного использования модернизации больницы для прикрытия очередного распыления государственных средств», - подчеркивается в обращении.

По словам его авторов, премьер-министр должен честно признать, что завершение модернизации и начало эксплуатации нового корпуса «Охматдета», где бы 25 тыс. тяжелобольных детей могли найти спасение, не состоится в публично обещанный им срок - до конца 2013 года.