НАТО поможет Украине захоронить радиоактивные отходы

Агентство НАТО по материально-техническому обеспечению (NSPA) подписало имплементационное соглашение о реализации проекта перезахоронения радиоактивных отходов, которые остались на территории Украины со времен СССР и находятся в специальных бетонных бункерах.

Как сообщает газета "Коммерсантъ Украина" (№115 от 12 июля), накануне в Киеве прошел День евро-атлантического партнерства, на котором среди прочего обсуждались вопросы сотрудничества между Украиной и НАТО.

Глава миссии Украины при НАТО Игорь Долгов сообщил, что главной проблемой на сегодняшний день является финансовый кризис. В альянсе утверждают, что из-за этого оборонные бюджеты стран-членов НАТО за последние три года сократились на 65 млрд евро.

Так, по словам Долгова, объединение усилий позволит сэкономить средства. "В этом смысле для каждой страны-члена НАТО и для каждого из партнеров альянса есть возможность сделать свой вклад. Например, значительная часть вооружений, которые используются в государствах-членах НАТО, были изготовлены в странах Восточной Европы и СССР. Их нужно модернизировать, и в этом может поучаствовать Украина", - заявил Долгов.

О некоторых совместных с альянсом проектах, в которых Украина в ближайшее время может принять участие, рассказал руководитель проекта NSPA в Украине Василий Литвинчук. По его словам, NSPA подписало имплементационное соглашение по реализации проекта перезахоронения радиоактивных отходов, оставшихся на территории нашей страны со времен СССР.

Они представляют собой элементы снятых с вооружения образцов оружия и помещены в бетонные колодцы, погруженные в землю на глубину 8-10 м. С течением времени укрытия приходят в негодность, и запакованные в них вещества могут представлять угрозу для окружающей среды. Такие захоронения расположены, в частности, на территории Житомирской, Кировоградской, Донецкой, Ивано-Франковской областей и Крыма.

"Соответствующие документы уже переданы в Кабинет министров. В ближайшее время мы ожидаем, что они будут рассмотрены", - уточнил Литвинчук. По его словам, полномочия по подписанию имплементационного соглашения могут быть переданы Министерству экологии и природных ресурсов. О финансовой стороне вопроса речь пока не идет.

"Мы сейчас на стадии подписания политического договора. Определена лишь страна, которая внесет основной взнос и будет политически поддерживать этот проект. Это будет Германия", - объяснил Литвинчук.

Только после того, как соглашение будет подписано, можно будет перейти к разработке контрактных документов и проекта, в котором и будут описываться технология, сроки и средства, необходимые для его реализации.

Как отмечает издание, экологи обеспокоены проблемой перезахоронения радиоактивных отходов в Украине. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко объяснила, что информация о настоящем количестве этих веществ в Украине является закрытой.

"Ее практически никогда не обнародовали, и в последние два-три года мы не можем получить ее из Министерства обороны. Перезахоронение отходов необходимо. Даже находясь в бетонных укрытиях, они все равно попадают под воздействие природных факторов, например влажности. Любая утечка опасна для окружающей среды. Но чтобы знать, сколько для этого понадобится средств, необходимо знать количество отходов и состояние укрытий, в которых они находятся", - сказала Тимочко.

kommersant.ua