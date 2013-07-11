Больных из клиники на территории Лавры пока не выселяют

Больных из клиники на территории Киево-Печерской Лавры не будут выселять, пока не будет достроена новая больница.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Координационного совета сети ЛЖВ Владимир Жовтяк на церемонии подписания меморандума между церковью, Национальной академией медицинских наук Украины и общественными организациями Украины – ЮКАБ и «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом».

По условиям меморандума, пациентов будут лечить на ул. Лаврской, 11 до тех пор, пока новое помещение для клиники на ул. Амосова не будет полностью достроено и оборудовано.

По словам исполняющего обязанности президента Академии медицинских наук Украины Валерия Запорожана, у сторон не было причин для трений друг с другом.

«Церковнослужители лечат души, врачи – тело. Проблемы (относительно выселения больницы для больных с ВИЧ/СПИДом с территории Лавры - УНИАН) перешли в политическую плоскость. Были созданы позиции, которые не имеют никакого отношения к пациентам. Не бывает хороших или плохих клиник. Есть клиники, где работают высококвалифицированные специалисты, где пациенты хотят лечиться», - сказал Запорожан.

Он отметил, что новопостроенная клиника Института эпидемиологии должна быть европейского уровня, иметь соответствующую сертификацию, чтобы международные организации и зарубежные инвесторы захотели вкладывать в нее средства.

По мнению Запорожана, теперешнее расположение клиники (на ул. Лаврской - УНИАН) «далеко от идеального».

«Помещение находится в аварийном состоянии, нет ряда подразделений, чтобы лечить таких больных. Очень важно, чтобы клиника была рядом с научно-исследовательским институтом», - отметил Запорожан, подчеркнув, что государство выделило достаточно средств для строительства новой больницы.

В свою очередь настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел, который подписался под меморандумом со стороны УПЦ, пообещал, что больница и больные будут находиться на территории Киево-Печерской лавры «столько времени, сколько будет нужно».