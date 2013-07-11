ГАИ запретила скорой помощи мигалки и сирену

Городской голова г. Ровно Владимир Хомко просит премьер-министра Украины Николая Азарова урегулировать вопросы с использованием специальной сигнализации для машин скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, 9 июля, на заседании Ровенского горисполкома он сообщил, что направит письма к премьер-министру Украины с просьбой упорядочить вопросы, возникшие в связи с реорганизацией медицинской отрасли.

Как отметил начальник управления здравоохранения горисполкома Михаил Стыцишин, проблема в том, что служба скорой помощи отошла к Областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Соответственно, нужно получить новые разрешения и лицензии на пользование специальными сигналами. Пока их нет, ГАИ запретила водителям таких автомобилей их использовать. Сумма минимального штрафа составляет 42 тысячи 500 гривень.

Из-за сложившейся ситуации, сегодня скорые помощи ездят по областному центру с «мигалками», замотанными мусорными мешками. И даже в экстренных случаях водители сирены не включают.

«Это просто театр абсурда. Скорая помощь отошла от подчинения городу и вошла в областную структуру, но она обслуживает наших горожан. Неужели областная милиция не может пойти на уступки и дать льготы и обеспечить возможность проезда с сигнализацией? Тем более, что это кому-то может спасти жизнь», - отметил Хомко.