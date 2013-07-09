Минздрав не уменьшил объемы госзаказа на подготовку врачей

Министерство здравоохранения Украины не уменьшило объемы государственного заказа на подготовку врачей в 2013 году.

Как отметили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, приоритетом является подготовка специалистов по специальности "Лечебное дело" для потребностей сферы здравоохранения в подготовке врачей общей практики – семейных врачей.

Таким образом, с целью приоритетного укомплектования центров первичной медико-санитарной помощи специалистами по профессии "Общая практика – семейная медицина" в 2013 году предусматривается план приема студентов для обучения по специальности "Лечебное дело" до 3 тыс. 500 чел. (в 2011 году – 2 тыс. 888 чел.), по специальностям "Педиатрия" - до 788 чел. и "Медико-профилактическое дело" - до 200 чел. (в 2011 году – 600 чел.), проинформировали в ведомстве.

Также, по сообщению Оперативного штаба Минздрава по вопросам проведения вступительной кампании, подготовка медицинских и фармацевтических работников осуществляется сетью высших медицинских и фармацевтических учебных заведений I–IV уровней аккредитации сферы управления Минздрава Украины, которая включает 15 медицинских университетов (академий), девять из которых имеют статус национальных, три академии последипломного образования, непосредственно подчиненных Минздраву Украины. Кроме того, вступительная кампания проходит в 72 медицинских колледжах, 38 медицинских училищах и институте медсестринства.

В министерстве сообщили, что в высших учебных заведениях Минздрава Украины по государственному заказу учатся 25 тыс. 332 студента (врачей – 23758, провизоров – 831, бакалавров – 60, младших медицинских специалистов – 620, фармацевтов – 60).

Чиновники также напоминают, что в Минздраве будет работать "горячая линия" по вопросам проведения вступительной кампании по номеру (044) 253-45-69.