Институту Амосова увеличили расходы

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно увеличения расходов на содержание Государственного учреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова Национальной академии медицинских наук Украины").

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект был принят в целом как закон с учетом предложений комитета 317 народными депутатами из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в заключении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, законом предлагается увеличить объем расходов общего фонда государственного бюджета, а именно бюджетные назначения Национальной академии медицинских наук Украины по бюджетной программе 6561040 «Фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере профилактики и лечения болезней человека, подготовка научных кадров, финансовая поддержка развития научной инфраструктуры и объектов, представляющих национальное достояние» на сумму 8178,4 тыс. грн. (из которых на выплаты по заработной плате научным сотрудникам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова – 7668,4 тыс. грн., на мероприятия по празднованию на государственном уровне 100-летия со дня рождения Николая Амосова - 510 тыс. гривень).

Источником покрытия таких расходов общего фонда государственного бюджета определено увеличение планового объема средств, которые перечисляются Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины», на 8178,4 тыс. грн. (по данным Государственной казначейской службы за январь-май текущего года в государственный бюджет такие средства поступили в сумме 6 млрд грн, что на 2 млрд грн больше плана на соответствующий период).

Для реализации этого предложения закон содержит соответствующие изменения к дополнению № 1 «Доходы Государственного бюджета Украины на 2013 год» и к дополнению № 3 «Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2013 год» к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

При этом, комитет рекомендовал, в частности, уточнить показатели доходов и расходов государственного бюджета в соответствии с действующей редакцией Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» с учетом изменений, принятых Верховной Радой Украины до рассмотрения этого законопроекта.