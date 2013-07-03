Депутаты предлагают уменьшить стоимость лекарств

Народные депутаты от Партии регионов предлагают изменить существующие налоговые льготы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2,5 млрд гривень и уменьшит стоимость лекарств для населения.

Об этом говорится в законопроекте №2475а от 2 июля 2013 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения стоимости лекарственных средств для населения».

«Принятие указанных изменений увеличит поступления в государственный бюджет почти на 2,5 млрд грн ежегодно, создаст условия для добросовестной конкуренции, в том числе поставит в равные условия импортеров и отечественных производителей лекарств. А также поможет удешевить стоимость лекарств для граждан», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Депутаты отмечают, что существующие налоговые льготы, а именно освобождение от уплаты НДС лекарственных средств и препаратов медицинского назначения, нуждаются в изменении и оптимизации, так как они позволяют импортировать лекарства в Украину с искусственно завышенной ценой для вывода иностранной валюты за границу в офшорные зоны.

Как говорится в пояснительной записке, в Украине цены на аналогичные лекарства выше, чем в России и в Беларуси, а некоторые товары, которые фактически не являются лекарственными, зарегистрированы как таковые (витамины, препараты для диет, косметические препараты и другие).

Авторы законопроекта предлагают отменить существующие льготы и ввести ставку налога на добавленную стоимость на уровне 7% на операции по поставке и импорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады народными депутатами Татьяной Бахтеевой и Виталием Хомутынником.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов предлагают упростить порядок переоформления лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств. Кроме того, в соответствующем законопроекте предусматривается, что производство отечественных лекарственных препаратов должно осуществляться по международным нормам, в частности согласно инструкциям Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.