Переоформление лицензий на производство лекарств предлагают упростить

Народные депутаты от Партии регионов предлагают упростить порядок переоформления лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств.

Об этом говорится в законопроекте № 2389а "О внесении изменений в статью 10 Закона Украины "О лекарственных средствах" (относительно переоформления лицензии), размещенном на сайте Верховной Рады.

"Проектом акта предусматривается упрощение в переоформлении лицензии на производство лекарственных средств, при наличии изменений, связанных с ведением определенного вида хозяйственной деятельности, путем переоформления соответствующего приложения к лицензии без необходимости переоформления самой лицензии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект предусматривает, что производство отечественных лекарственных препаратов должно осуществляться по международным нормам, в частности согласно инструкциям Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

По мнению авторов законопроекта, нововведения будут способствовать дальнейшему развитию хозяйственной деятельности в стране, установят единые и прозрачные правила между государственными контролирующими органами и субъектами хозяйствования, будут стимулировать предпринимательство и обеспечат эффективное частно-государственное партнерство.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Андрей Шипко, Александр Биловол и Юрий Поляченко (Партия регионов).

Как сообщал УНИАН, Государственная служба Украины по лекарственным средствам с 1 марта 2013 года начала выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств по упрощенной процедуре.