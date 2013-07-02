Есть ли в Украине зараженная норовирусом малина?

Официального подтверждения о том, что в Украину завезли малину, зараженную норовирусом, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук на брифинге в Министерстве здравоохранения.

Однако, подчеркнул он, у СЭС есть настороженность относительно такой информации.

Кравчук объяснил, что в Европейском Союзе существует система быстрого оповещения, если кто-то из производителей или контролирующий орган ЕС находит опасный возбудитель или опасное загрязнение химическим веществом, он обязан известить всех, кто может быть причастен к этой продукции.

«В Украину поступила информация от этой системы извещения. Эта информация поступает не только тогда, когда она касается собственно Украины. Она - общая. Чтобы наши органы, которые занимаются безопасностью пищевых продуктов, могли знать реальную ситуацию на рынке ЕС. Относительно малины (которая заражена норовирусами) есть подтверждение, что она была распространена в 9 странах Евросоюза. Официального подтверждения, что зараженная норовирусами малина занесена в Украину, мы пока не получили. Но есть настороженность касательно то, что она может попасть в Украину. Мы знаем этого производителя. Этот производитель проходил у нас государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу относительно замороженных фруктов», - сообщил Кравчук.

*** Газета «Вести» написала со ссылкой на Роспотребнадзор, что в 11 европейских стран, в частности, в Украину, попала замороженная малина из Нидерландов, пораженная норавирусом GII. Общий объем поставок - 800 кг, и пока ЕС не разглашает, сколько зараженной ягоды попало в каждую из стран.

Источник: http://vesti.ua/zdorove/7641-v-ukrainu-popala-zarazhennaja-virusom-malina-iz-evropy

Норовирус – вирусная инфекция. Попав в организм, норовирус быстро вызывает рвоту, сильный пронос. В некоторых случаях без лечения человек может погибнуть от обезвоживания. В бедных странах норовирусы ежегодно уносят жизнь не менее 200 тыс. детей в возрасте до 5 лет. Многие симптомы норовирусной инфекции похожи на грипп, что осложняет лечение.