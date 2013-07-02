Как помочь себе при нервном истощении

Согласно заключению невропатологов, нервное истощение - это состояние истощения мозга и нервных центров. Иными словами, это невроз, симптомы его включают:

- Чрезмерную раздражительность

- Нарушение способности к концентрации внимания

- Нарушение памяти

- Головную боль

- Нервозность

- Затрудненное дыхание

- Потерю аппетита и веса

- Проблемы со сном

- Чрезмерную потливость

- Тремор

- Нечеткость зрения

- Звон в ушах

В общем, можно сказать, что нервное истощение характеризуется моральной слабостью, неспособностью выполнять свои обычные задачи, которые раньше давались легко, отсутствием концентрации на работе, неестественными вспышками эмоций и возбудимостью.

Кроме того, у людей, страдающих нервным истощением, наблюдается нарушения сна или бессонница. Головокружение сопровождается давящими болями в макушке, жжением в затылке и в позвоночнике.

Термин "нервное истощение" изначально появился в Великобритании в конце 19 веке и означал, что мозг пациента работает под нагрузкой. В 1877 году он был использован для описания психического расстройства, похожего на неврастению, а затем в 1919 году для описания моральной усталости и апатии у пожилых людей. С 1950 года используется в современном понимании.

Нервное истощение: лечение

Стандартная схема лечения фармпрепаратами длится 4-8 недель. Также возможно гомеопатическое лечение нервного истощения, в частности препаратами.

Диагностику нервного истощения и назначение схемы лечения должен проводить исключительно врач-невропатолог!

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