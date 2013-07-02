Украине необходим закон о повышении выплат детям-инвалидам

Президент Украины Виктор Янукович обратился в Верховную Раду с просьбой рассмотреть как безотлагательный проект закона «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

Проект этого закона был подготовлен и внесен Кабинетом министров на выполнение одной из задач, определенных в социальных инициативах Президента «Дети - будущее Украины», сказал Лёвочкин.

Проектом закона предлагается усовершенствовать систему государственной поддержки детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, над которыми установлена опека или попечительство, путем установления размера государственной помощи на указанных детей-сирот на уровне двух прожиточных минимумов независимо от полученной государственной социальной помощи как ребенку-инвалиду.

В настоящее время в соответствии с Законом «О государственной помощи семьям с детьми» на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, над которыми установлена опека или попечительство, предусмотрена выплата государственной помощи в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. В то же время из-за несовершенства законодательства указанная выплата уменьшается на размер социальной помощи, которая выплачивается на ребенка-инвалида.

Принятие указанного законопроекта будет способствовать повышению социальной защиты и материального положения детей-инвалидов и инвалидов с детства из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, над которыми установлена опека или попечительство.

После вступления в силу Закона «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» 1612 детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, над которыми установлена опека или попечительство, будут получать соответствующую государственную помощь, увеличенную на 894 грн.