Перенаправят ли акцизный сбор на пиво для «Охматдета»?

Средства, вырученные от повышения акцизной ставки на пиво, можно прямиком направлять на реконструкцию детской специализированной клиники «Охматдет», сказал УНИАН народный депутат, автор законопроектов о повышении акциза на пиво с дальнейшим направлением вырученных средств на достройку «Охматдета» Юрий Деревянко (ВО «Батькивщина»), опровергая заявления пивоваров и ряда чиновников о невозможности такого финансирования.

По его словам, если внести изменения в Бюджетный кодекс и предусмотреть, что деньги с акциза будут направлены не в общий фонд государственного бюджета, а в специальный, то вырученные от повышения акцизной ставки деньги будут прямо направляться на достройку клиники.

«Когда речь идет о том, что деньги поступают в спецфонд, то исключительно деньги с этого спецфонда могут быть направлены туда, куда написано в спецфонде», - сказал Деревянко.

В качестве примера депутат привел акцизы с нефтепродуктов, которые направляются непосредственно на ремонт дорог.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения УНИАН заявили, что предложения депутатов направлять деньги, вырученные от повышения акциза на пиво, на реконструкцию «Охматдета» являются популистскими, так как в государстве не существует такого механизма, с помощью которого это было бы возможным.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

При этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник в понедельник, 1 июля, заявил, что трехкратное повышение акциза на пиво, как и на любой другой алкогольный напиток, может привести к краху отрасли.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заметил, что существует возможность задействовать инструменты «активизации экономики» и получения средств на достройку детской больницы «Охматдет».