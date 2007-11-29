В Виннице качество медицинских услуг возрастет

В Виннице до конца года будут завершены работы по строительству и реконструкции трех медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

«До 1 декабря будет готово помещение Кардиоцентра на базе кардиологического отделения городской клинической больницы №1», - заверил В.ГРОЙСМАН. Он отметил, что в течение 2007 года продолжалась социальная инициатива по сбору средств на закупку оборудования для Кардиоцентра. "На сегодняшний день перечислено 1 299 355,55 грн.», - сообщил мэр города. В.ГРОЙСМАН сказал, что в будущем году будет проведена реконструкция кардиологического отделения.

"20 декабря текущего года завершится строительство трехэтажного травматологического пункта с современными операционными в городской клинической больнице №2", - сказал городской председатель. Он отметил, что на строительство травмпункта выделено около 5 млн. грн. "Главной проблемой пока остается обеспечение медицинским оборудованием, которое является достаточно дорогим", - считает В.ГРОЙСМАН. По его словам, в 2008 году планируется собрать средства для приобретения современного компьютерного томографа.

На создание амбулатории семейного врача в микрорайоне Тяжилов из бюджета выделено около 860 тыс. грн. “Там будет обслуживаться 43 тыс. населения микрорайона", - также сообщил он. В.ГРОЙСМАН добавил, что ремонтные работы там завершатся в конце декабря, а в январе амбулатория начнет работать.

"Кроме того, если не затянутся тендерные процедуры, до Нового года планируется закупка 10 автомобилей для станции скорой помощи. Ежедневно будет работать 30 медицинских бригад" – сказал мэр Винницы.

В.ГРОЙСМАН также заверил, что автомобильный парк скорой помощи будет обновляться и в дальнейшем, а старые автомобили пойдут на обслуживание поликлиник.