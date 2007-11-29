7 самых «сумасшедших лекарств»

У каждого из нас возникало ощущение, что лечащие нас доктора ничего не смыслят в лечении. За всю историю медицины было множество несуразных и даже смешных способов лечения. Ниже приведены 7 самых удивительных.

7. Ртуть

Доктор Роберт Патрик практиковал лечение ртутью, заявляя, что ею можно вылечить практически все болезни. Как известно ныне, ртуть — это яд. Но, похоже, в то время серьезные последствия воздействия ртути не особо заботили людей, даже не смотря на то, что от подобного лечения гибли пациенты. Более того, с помощью этого металла пытались вылечивать даже сифилис.

6. Героин от кашля

Страшно поверить в тот факт, что в XIX в. люди лечили кашель, употребляя героин. На тот момент этот наркотик считался безвредным «аспирином», способным избавить любого человека от кашля.

5. Электроремни

В XIX в. чудо, которое в себе заключало электричество, было известно каждому. Согласно рекламе, разнообразные электрические кровати и ремни могли вылечить мужчину от импотенции. Тем не менее, использовать это изобретение было весьма проблематично, а точнее, невероятно больно.

4. Препарирование мозга

Именно этим способом в 1940-х гг. и предлагали решать «душевные» проблемы пациентов. Но прежде чем поняли, что внедрение шипа в мозг — не лучший способ решения жизненных проблем, около 70 тыс. людям была сделана лоботомия (препарирование мозга).

3. Кровопускание

Кровопускание было одним из самых популярных методов лечения за всю историю медицины. Многие верили, что оно могло избавить человека практически от любого недуга. Считалось, что в крови человека содержится четыре основных вещества, каждое из которых являлось первопричиной всех болезней, а, сделав кровопускание, человек избавлялся от одной из болезней.

2. Таблетки для похудения

В XX в. навязчивой идеей женщин стало желание похудеть. Появились разнообразные диетические таблетки, которые обещали дамам помочь избавиться от ненавистных килограммов. Однако, потеряв вес, у женщины, как правило, появлялись огромные проблемы со здоровьем, а это и сердечные заболевания, слепота, рождение мертвых детей, а в некоторых случаях даже смерть.

1. Лечение истерии

Все мужчины знают, а женщины не признают то, что последние являются невероятно капризными созданиями. Специалисты XX в. полагали, что это даже является симптомом серьезного медицинского заболевания. Лечилось это массажем доктора. Да, как оказалось, именно рука доктора была лучшим способом избавления женщины от так называемой «истерии».

Обзор