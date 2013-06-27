Яне срочно нужна Ваша помощь!

В Детском Центре онкологии и гематологии девушка появилась в конце апреля этого года. А до этого … До этого была совсем другая, интересная и насыщенная жизнь. Жизнь, полная забот и тревог, но очень приятных: окончание школы (Яночка закончила ее с золотой медалью!!!), вступительные экзамены в Киевский национальный торгово-экономический университет (Яна с легкостью поступила на бюджетное отделение!!!), новые друзья, яркие краски студенческой жизни, первая успешно сданная сессия…

Ну а потом… Потом – после длительного недомогания и обращения к врачу студенческой поликлиники, Яну направили в «Охматдет», где и был поставлен диагноз – лимфогранулематоз, дальше – перевод в Черкасский ЦДОГ, бокс... Все, как в страшном сне…

И вот – весь мир сузился до размеров этого ненавистного больничного бокса.

И уже непонятные раньше формулировки из медицинской энциклопедии не просто ищешь и читаешь в Интернете, а еще и ощущаешь на себе…

Позади два курса химеотерапии. Было очень сложно, больно, страшно… Не стану говорить на сколько. ОЧЕНЬ… И тяжелее и больнее больше всего морально – и Яне, и ее маме, Людмиле Васильевне - им ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ сложно!

От второго курса химеотерапии Яна еще полностью не восстановилась, но уже строит просто грандиозные планы – как только восстановится, наша студентка собирается сдавать сессию – оставлять учебу Яна совсем не собирается!!! Остается только искренне восхититься такой огромной силой духа!

Ну, а впереди, впереди - еще шесть блоков химеотерапии, и сила духа еще очень понадобится!

Яну очень поддерживает ее семья – отец, старший брат. Не оставляют в беде и друзья – и школьные и университетские. Но, не смотря на такую мощную поддержку наша с Вами помощь Яночке очень нужна.

Потому обращаемся ко всем, кто может помочь семье – помогите, пожалуйста! Сейчас им очень нужна наша с Вами помощь! Без Вас не справиться!





Очень актуальна донорская помощь – у Яны 2(-) группа крови

Подробную информацию можно получить у родителей девушки, волонтеров и врачей отделения детской онкологии и гематологии г.Черкассы

Реквизиты для оказания помощи:

Банк получателя:

ПАО КБ «ПриватБанк»

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ЕДРПОУ: 14360570

Карта № 4627 0822 0612 5810

Получатель: Довгаль Анатолий Николаевич

Назначение платежа: благотворительные перечисления на лечение дочери Довгаль Яны Анатолиевны

Контактная информация:

Тел. мамы: 096-751-40-25 Довгаль Людмила Васильевна

Тел. волонтеров:

050-721-30-85, 097-290-43-62 Федорова Светлана

096-388-05-46 Швец Татьяна

Тел. отделения детской онкогематологии (0472)45-03-72

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