В Украине могут приостановить финансирование программы по ВИЧ/СПИДу

Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД (ГФ) предупредил Украину о возможном приостановлении с 2008 года финансирования гранта в размере 150 млн. долларов в рамках соглашения о финансировании новой программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2007-2012 годы, подписанного в августе 2007 года.

Об этом сообщил председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Украина так и не выполнила взятые на себя обязательства перед Глобальным фондом о внедрении программ заместительной терапии метадоном для наркозависимых. В результате наша страна оказалась перед реальной угрозой потери внешнего финансирования программ профилактики и лечения в размере 150 миллионов долларов», - сказал В.ЖОВТЯК.

Представитель общественной организации уточнил, что вчера Министерство здравоохранения Украины и общественные организации, которые являются реципиентами средств фонда, получили соответствующее уведомление Глобального Фонда. «На сегодняшний день Украина получила первый транш Глобального фонда в размере 4 млн. долл. Следующего транша не будет до тех пор, пока не будут внедрены программы заместительной терапии», - добавил он.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Валерий ИВАСЮК подтвердил наличие уведомления ГФ о возможном приостановлении финансирования. «Министерство здравоохранения отреагировало на уведомление очень конструктивно. Министерство собрало всех, от кого зависит позитивное решение – СБУ, МВД. Минздрав высказался за то, чтобы срочно был издан документ, который обеспечит ввоз в Украину метадона. Все, что зависело от министерства, мы сделали. Теперь это зависит от других ведомств», - заявил В.ИВАСЮК.

Как сообщал УНИАН, Украина и Глобальный фонд по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в августе 2007 года подписали соглашение о финансировании новой программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2007-2012 годы в объеме 150 млн. долл. Главными реципиентами этих средств являются организации “Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом”, и “Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине”.

Планировалось, что для реализации первой части программы в период с августа 2007 по июль 2009 года Украина получит 29,6 млн. долл. Затем Глобальный фонд на основании результатов первой части программы должен принять решение о дальнейшем финансировании.