Введено в действие решение СНБО о качественной питьевой водой

Президент Украины Виктор Янукович своим указом ввел в действие решение СНБО от 25 апреля об обеспечении состояния безопасности водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в решении СНБО, в частности, отмечается системный характер угроз истощения и загрязнения водных объектов, высокий уровень водоемкости производственных процессов на предприятиях Украины, который превышает обновительные возможности водных экосистем в условиях прогнозируемого ограничения объемов пригодных для потребления водных ресурсов в мире, неудовлетворительное техническое состояние, изношенность и недостаточная разветвленность систем централизованного водоснабжения и водоотвода, устарелые технологии водоподготовки.

В связи с этим Кабинету министров поручено осуществить мероприятия для существенного улучшения состояния источников питьевого водоснабжения, систем централизованного и децентрализованного водоснабжения и водоотвода, обеспечения населения качественной питьевой водой в необходимых объемах, совершенствования нормативно-правовой базы. Кроме того, правительство должно обеспечить надлежащее финансирование этих мероприятий, предусмотрев соответствующие расходы при разработке государственного бюджета на 2014 и последующие годы.

Среди мероприятий, которые предлагаются СНБО, - разработка и обеспечение утверждения в трехмесячный срок Водной стратегии Украины на период до 2025 года; разработка и утверждение в шестимесячный срок национальных стандартов на воду питьевую доочищенную, бутилированную питьевую воду, фасованную питьевую воду, разлитую в тару потребителя.

Также правительству предлагается разработать и утвердить в шестимесячный срок план мероприятий по экономному использованию водных ресурсов.

Кроме того, Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым поручено разработать и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по уменьшению уровня загрязнения внутренних морских вод и территориального моря с целью предотвращения роста антропогенного влияния на окружающую природную среду и воссоздание экосистем Азовского и Черного морей.

Министерству экологии и природных ресурсов Украины, Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, Министерству здравоохранения Украины необходимо обеспечить разработку вместе с Государственным агентством водных ресурсов Украины и утвердить в шестимесячный срок методику разработки проектов землеустройства по установке границ прибрежных защитных полос водных объектов.

Министерству экологии и природных ресурсов Украины поручено разработать вместе с Государственной службой геологии и недр Украины и утвердить правила охраны подземных вод.

Государственному агентству водных ресурсов Украины поручено провести вместе с Советом министров Крыма, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями на протяжении 2013 года инвентаризацию защитных гидротехнических сооружений и подать предложения относительно первоочередных мер по обеспечения их должного состояния с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.