”Магнит здоровья” от Норбекова

Восточные оздоровительные методики рассматривают наш организм как суперсистему с колоссальным энергетическим потенциалом самовосстановления. Нужно только знать, как правильно "включить" процесс самовосстановления. Главный инструмент в этом - мысль как сгусток энергии. Поэтому так важно научиться контролировать собственную энергетику не только на уровне поступков и слов, но и на уровне мыслей.

Помните: мысль - материальна, она формирует все, что с вами происходит. Поэтому, допуская в мыслях негатив, мы организуем вокруг себя тяжелые жизненные обстоятельства, накликаем болезни на себя и своих близких.

Для того чтобы мысль несла молодость и здоровье, нужно поставить своеобразный "магнит", который бы притягивал к себе энергию здоровья. Учение известного целителя Мирзакарима Норбекова предлагает такой "магнит" - образ молодости и здоровья (ОМЗ). ОМЗ - это вообразимое вами идеальное состояние вашего организма. Налагая мысленно этот "трафарет" на себя, вы помогаете организму перестроиться, запустить самооздоровительные программы для активной борьбы с многообразными болезнями. Радостное настроение плюс самые светлые воспоминания с момента рождения - это тот материал, из которого вы построите свой ОМЗ.

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