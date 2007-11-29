Депрессия может стать новой угрозой для человечества

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

Согласно данным ВОЗ, депрессия будет чаще других болезней приводить к смертельному исходу. К тому же она зачастую провоцирует развитие болезней внутренних органов, приверженность к алкоголю и наркотикам.

Эксперты сообщают, что около 15% людей, страдающих хронической депрессией, заканчивают жизнь самоубийством, а каждый пятый человек в своей жизни так или иначе переносит депрессию, но к психиатрам не обращаются.

Специалисты отмечают, что предрасположенность к депрессии носит генетический характер, и люди, которые имеют такую предрасположенность, рискуют заполучить это заболевание в 4 раза чаще, чем другие.

Психиатры отмечают, что в основе появления депрессии обычно лежит стресс. В последние годы стрессоустойчивость людей во всем мире снижается обратно пропорционально техническому прогрессу (постоянные транспортные пробки, стрессовая работа).

Эксперты ВОЗ призывают население не бояться обращаться к врачу и главное, делать это своевременно. Особенно эти рекомендации полезны в осеннее и зимнее время года, когда световой день сокращается, что способствует развитию депрессии.

Корреспондент.net