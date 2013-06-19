ВР не одобрила рекомендации "Чернобыльских" слушаний

Верховная Рада не приняла проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "О состоянии, мерах и перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 154 народных депутатов из 323, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время депутаты поддержали предложение вернуть проект постановления в профильный комитет для подготовки его к повторному первому чтению. За это решение проголосовали 245 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Соответствующим проектом постановления народного депутата от "Свободы" Ирины Сех предусматривалось одобрить рекомендации парламентских слушаний, которые состоялись 17 апреля.

При этом Кабинет министров Украины до 1 декабря 2013 года, должен, согласно документу, проинформировать Верховную Раду о состоянии реализации указанных рекомендаций парламентских слушаний.

Так, участники парламентских слушаний рекомендуют, в частности, Кабинету министров на основании данных дозиметрической паспортизации населенных пунктов разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады проект Общегосударственной целевой социально-экономической программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, рекомендуется разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О перечне населенных пунктов, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения" на основании решений областных советов.

Также Кабмину рекомендуется, в частности, ускорить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады проекта закона "Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему" и обеспечить ее должное финансирование путем внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" и последующие годы.