Погода на завтра

Завтра, 20 июня, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет переменных направлений, 3-8 м/с; в восточных областях будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°. На Закарпатье ночью 15-20° днем 28-33°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 12-17°, днем 24-29°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

19 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 24°.