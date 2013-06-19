Украина по уровню смертности - на втором месте в мире

Украина занимает второе место в мире по уровню смертности с показателем 15,75 человек на 1000 жителей.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, говорится в отчете Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. На первом месте - ЮАР (17,36), вслед за Украиной идут Лесото (15,02) и Чад (14,85). Ситуация в соседних с Украиной странах такова: Россия занимает 10 позицию с 13,97 человека на 1000 жителей. Польша - на 46 месте (10,31), Белоруссия - на 13 месте (13,68), Венгрия - на двадцать третьем (12,71), Молдова - на двадцать четвёртом (12,61).

Наименьший уровень смертности в Катаре (1,54), а также ОАЭ и Кувейте (2,01 и 2,14 соответственно).