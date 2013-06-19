Принят закон о стимулировании производства детского питания

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 154 Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития производства продуктов детского питания.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 305 народных депутатов из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом вносятся изменения в пункт 154.2 статьи 154 Налогового кодекса Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, действующая редакция пункта 154.2 статьи 154 Налогового кодекса Украины предусматривает освобождение от налогообложения прибыли предприятий, полученной от продажи на таможенной территории Украины специальных продуктов детского питания собственного производства в случае, если она направлена на увеличение объемов производства и уменьшение розничных цен таких продуктов.

Внесение изменений в пункт 154.2 статьи 154 Налогового кодекса Украины позволит предприятиям-производителям детского питания за счет освобождения от налогообложения прибыли направить полученные средства на приобретение современного технологического оборудования, внедрение новейших технологий, налаживание выпуска новых продуктов питания для детей всех возрастных групп, которые смогут конкурировать с импортной продукцией, и расширить ассортимент продуктов, что будет способствовать увеличению объемов производства, повышению качества, расширению ассортимента и уменьшению розничных цен на продукты детского питания.