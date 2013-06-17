Янукович поздравил медиков с профессиональным праздником

Президент Украины Виктор Янукович поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

Он отметил, что самоотверженно и неутомимо работая, медики ежедневно спасают и дарят людям жизнь.

«Начатая два года тому назад медицинская реформа уже дала первые положительные результаты, которые ощущают и работники здравоохранения, и пациенты. Динамично расширяется сеть амбулаторий семейной медицины, которые оснащены качественным и современным оборудованием, значительно повышены зарплаты медикам первичного звена», - отметил Янукович.

Он выразил убеждение, что государство и в дальнейшем будет делать все возможное для эффективной модернизации медицинской отрасли в Украине.

Президент поблагодарил медиков за выдержку, милосердие и доброту и пожелал воодушевления и дальнейших успехов работе.