Украина расширит производство препаратов для вакцинации

Министерство здравоохранения ищет пути расширения производства на территории Украины лекарственных средств для вакцинации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, отвечая на вопрос представителя бизнеса на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

"Особенно нас интересует сектор фармацевтических препаратов для вакцинации и расширение сегодня возможности для производства на территории Украины ряда фармацевтических препаратов",- заявила Богатырева.

Министр также отметила, что украинская фармацевтическая отрасль остается прибыльной и интересной для инвесторов.

"Инвестор заинтересован, чтобы инвестиции приносили прибыль. Мы сделали прозрачные условия для привлечения инвестиций... Украина - не та страна, у которой нет позитивного опыта (в сфере инвестиционного сотрудничества - УНИАН)",- сказала Богатырева.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Константину Грищенко при участии Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Госинформнауки, Национальной и Медицинской академий наук создать межведомственную рабочую группу по вопросам усовершенствования системы вакцинации.

Ранее во время консультаций с общественностью по поводу возвращения доверия к иммунопрофилактике населения и обеспечения качества и безопасности вакцинации Азарову был высказан ряд предложений относительно производства вакцин, условий хранения, повышения квалификации и ответственности иммунологов и т.п.

Представители оппозиции ранее критиковали правительство за снижение уровня вакцинации, отмечая, что за предыдущие 2 года в стране наблюдается рост заболеваемости инфекционными болезнями: с конца 2010 года начался очередной подъем заболевания корью, краснухой и туберкулезом.