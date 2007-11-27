Собаки улучшают здоровье своих владельцев

Исследование показало, что если вы хотите жить дольше, то вам нужен пес.

О том, что домашние животные имеют позитивное влияние на людей, говорят давно, но исследование показало, что для здоровья владельца держать пса лучше, чем кота.

Психологи из Королевского университета в Белфасти говорят, что у владельцев собак, как правило, ниже уровень кровяного давления и холестерина.

Один из авторов Дебора Веллс пишет в British Journal of Health Psychology, что частично феномен объясняется регулярными прогулками, в которых нуждаются домашние псы.

Госпожа Веллс говорит, что состояние здоровья владельцев домашних животных, как правило, лучше, чем общества в целом.

Она утверждает, что владельцы собак не только могут надеяться на низшее кровяное давление, и низший уровень холестерина, но и обычно реже страдают от серьезных и даже тяжелых болезней.

Допускают, что собаки могут помогать выздоравливать после инфарктов и чувствовать приближение эпилептического приступа.

Др. Джун Макниколас, психотерапевт, которая работала над исследованием владельцев домашних животных, говорит, что важной причиной улучшения здоровья людей являются не только позитивные последствия регулярных прогулок с животным, но и возможность социального контакта с другими владельцами собак.

ВВС