Герпес - страшная болезнь поцелуев

С приходом холодов многие люди обнаруживают у себя на губах «лихорадку» — один или несколько пузырьков с прозрачной жидкостью, которые сильно зудят, а после прорыва кровоточат.

Ходить с такой раной на губах и некрасиво, и неприятно. В ход идут народные прижигающие средства — спирт и чеснок, человек зарекается есть с чужой посуды, "чтобы вновь не подцепить заразу". Но настоящие причины появления зудящей "выскочки" и правила избавления от нее для многих остаются тайной.

ЧТО ТАКОЕ ГЕРПЕС?

Герпес — это целый ряд инфекций, вызываемых этим вирусом. Самые распространенные из этой группы — вирусы простого герпеса I и II типа, соответственно вызывающих герпес кожи губ и половых органов (генитальный). К герпетическим инфекциям также относятся ветряная оспа, опоясывающий лишай и инфекционный мононуклеоз. В Украине, как и во всем мире, вирус простого герпеса носят в себе более 95% людей. Большинство инфицированных — пассивные носители вируса, т.е. высыпаний у них не бывает, но они могут заражать других, а вот у 20% "счастливчиков" из числа носителей страдают "по полной программе". Инфекция опасна тем, что при угнетении иммунитета может привести к герпесному поражению слизистых, глаз, печени, кишечника и даже головного мозга. Кроме того, герпетические инфекции могут стать причиной развития онкологических заболеваний. При этом полностью изгнать вирус из организма уже нельзя, после заражения он сохраняется в организме человека в течение всей жизни.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ?

Вирус простого герпеса I типа попадает в организм человека обычно в раннем детстве контактным (через поцелуй) и воздушно-капельным путями от родителей и родственников, страдающих герпесом губ. Герпес II типа передается, как правило, через половые контакты. Кроме передачи вируса прямым путем, возможно заражение при пересадке органов, переливании крови, а также при прямом контакте со слизистыми или кровью больного в острой стадии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГЕРПЕС ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТО?

Прежде всего такому человеку нужно заняться укреплением иммунитета, поскольку ослабление защитных сил организма способствует активизации вируса. Этому помогают спорт, здоровое питание, правильный образ жизни. Для профилактики повторов заболевания, особенно при ослабленном иммунитете, используют герпетическую вакцину (применять ее нужно под контролем врача-вирусолога или иммунолога). Кроме того, при частых, выраженных (когда язвочки появляются и на небе, внутренней поверхности щек, языке, миндалинах) и длительных "лихорадках" герпеса губ нужно провериться на ВИЧ, т.к. герпес может быть одним из симптомов этого заболевания. Поэтому если у вас наблюдаются слишком частые, длительные и обширные по площади поражений рецидивы герпеса на губах, не мешает сделать соответствующий анализ крови.

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