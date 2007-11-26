Состоится пресс-конференция, посвященная Благотворительному проекту в поддержку детей-инвалидов “Время милосердия”. В программе проекта: ознакомление широкой общественности с проблемой больных детей и передача параподиев – специальных тренажеров, изготовленных польской фирмой “Доктор Пернер” двум больным ДЦП детям; создание интерактивного счета для сбора средств; благотворительные спортивные мероприятия при участии мастеров спорта и звезд кино, эстрады. Собранные во время мероприятий средства будут направляться непосредственно больным детям. Участники: руководитель проекта “Время милосердия” Марина Ермилова, соавтор проекта “Время милосердия” Кирилл Авениров, реабилитолог Николай Подризан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.