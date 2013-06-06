Профессиональная реабилитация инвалидов помогает найти работу

Профессиональная реабилитация людей с особыми потребностями позволяет трудоустроить до 70% таких людей.

Об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская на брифинге в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Чтобы люди с особыми потребностями могли максимально реализоваться и быть конкурентоспособными на рынке труда, необходима их профессиональная реабилитация в таких центрах, как крымский «Межрегиональный центр профессиональной реабилитации инвалидов». Ежегодно здесь проходят такую реабилитацию более 230 инвалидов, после чего свыше 70% из них трудоустраиваются», - сказала она.

По словам Королевской, Минсоцполитики прилагает все усилия, чтобы этот центр развивался. По ее словам, на протяжении 2009-2012 гг. он был профинансирован на 29,7 млн грн, из них на капитальные расходы - 8,3 млн грн.

«Всесторонняя поддержка тех, кто нуждается в помощи со стороны государства, является одним из приоритетов Президента и правительства. В социальных инициативах Президента на 2013 г. есть ряд конкретных положений, направленных на усиление социальной защиты людей с особыми потребностями», - сказала она.

Королевская сообщила, что для обеспечения стабильной работой людей с особыми потребностями, работающими на предприятиях УТОГ и УТОС, Минсоцполитики подготовило и передало в правительство проект распоряжения Кабмина о поддержке таких предприятий. «Проектом предусмотрены мероприятия, которые позволят существенно усилить поддержку предприятий УТОГ и УТОС, как со стороны центральной власти, так и на местном уровне. Это касается оформления заказов со стороны местной власти и центральных органов исполнительной власти на продукцию предприятий УТОГ и УТОС, а также других мероприятий», - объяснила содержание предложения министр.

Королевская также сообщила, что сегодня она вручила ключи от автомобилей 19 инвалидам, проживающим в Крыму. Всего же, по ее словам, в этом году автомобили получат 505 людей с особыми потребностями по всей Украине.