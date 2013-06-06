Приоритетом соцполитики должна быть поддержка семей с детьми

Приоритетом социальной политики государства должна быть поддержка семей с детьми.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во Вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Он убежден, что ускорение развития национальной экономики позволит продолжить последовательный курс на повышение уровня благосостояния наших граждан.

В 2013 году основным приоритетом станут социальные инвестиции в будущее, в тех, кто будет строить и развивать Украину в течение ХХІ века.

Приоритетом социальной политики государства должна быть поддержка семей с детьми, отмечает глава государства. Сегодня большое количество семей ощущает на себе негативное влияние финансовых затруднений. Большинство украинцев имеют ограниченные возможности дать своим детям качественное образование, обеспечить полноценное физическое и творческое развитие. Государственная поддержка таких семей должна быть существенно увеличена.

Отдельное внимание необходимо уделить детям с особыми потребностями, воспитание и развитие которых нуждается в значительных усилиях и средствах. Долг государства - помочь таким детям и семьям, в которых они воспитываются, отмечает Янукович.

В каждом регионе должны быть созданы Центры дневного пребывания для детей-инвалидов. В этих заведениях с детьми будут работать не только воспитатели, но и реабилитологи.

Важный блок задач - охват особым вниманием детей, которые имеют проблемы со здоровьем. Оперативно должны решаться вопросы обеспечения таких детей жизненно необходимыми средствами реабилитации - протезными, ортопедическими изделиями, средствами общения и обмена информацией. Они не должны оказываться на обочине полноценной жизни, отмечает Президент.

В Украине до сих пор случаются неединичные случаи отказа матери от ребенка в роддоме. Хотя по большей части государство способно помочь матерям, которые очутились в тяжелых жизненных обстоятельствах. Поэтому в каждом регионе должны быть созданы центры матери и ребенка, где им будет оказываться соответствующая поддержка.

Базовым приоритетом социальной политики должно стать обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, отмечает Янукович. Для достижения этой цели уже в 2013 году необходимо обеспечить развитие государственной и поддержку частного дошкольного образования, создание новых центров творчества, кружков, секций, организацию летних школ с привлечением к их работе ведущих отечественных специалистов и ученых, реализовать программу «Интеллектуальное будущее Украины», направленную на поддержку одаренной молодежи.

Каждый ребенок в Украине должен получить гарантированную возможность для раскрытия и реализации своих талантов. 2013 год станет годом детского творчества. Поддержка детской энергии, таланта, жажды к знаниям и достижениям - именно такие задачи мы ставим перед государством. Ведь в этом - будущее нашего государства. Талант наших детей - это наша лучшая стратегическая инвестиция.

«Украинские политики от выборов до выборов ищут различные лозунги. Пытаются достучаться до сердец граждан. Но я глубоко убежден: идея обновленной, духовной, творческой Украины объединит всех украинцев», - подчеркивает Янукович.