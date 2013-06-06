Государство будет регулировать цены на лекарства от онкологических болезней, туберкулеза и СПИДа

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на препараты для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Поручаю Министерству здравоохранения разработать следующий этап программы государственного регулирования цен на лекарственные средства: относительно препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа. Это наиболее социально значимые заболевания, и в их лечении нужно навести порядок", - подчеркнул Азаров.

По его словам, при этом следует предусмотреть создание национальных протоколов лечения указанных заболеваний, которые будут отвечать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сориентировать систему здравоохранения Украины на оригинальные брендированные препараты, ценообразование на которые является прозрачным и стабильным.

«Тогда мы сможем ввести референтные цены на препараты, которые используются в большинстве стран, и удалить с украинского рынка препараты с недоказанной эффективностью и качеством, убрать спекулятивно дорогие генерики и тому подобное. Подчеркиваю, что медлить с реализацией этого проекта и наблюдать, как тяжелобольные пациенты ежедневно переплачивают за продление своей жизни, категорически нельзя. Проект должен быть внедрен максимум в четвертом квартале текущего года. Опыт и у нас, и в соседних странах есть, его нужно решительно применить», - подчеркнул Азаров.