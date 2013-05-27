Утверждены мероприятия по профилактике сиротства

Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по выполнению Национальной стратегии профилактики социального сиротства на период до 2020 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Комментируя принятие документа, министр социальной политики Наталия Королевская заметила, что реализация мероприятий по профилактике социально сиротства позволит к 2020 году сократить численность детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По ее словам, в Украине почти 93 тысячи детей-сирот и детей, которые остались без родительской опеки. Изменить эту ситуацию призвана Национальная стратегия профилактики социального сиротства.

«Принятый сегодня правительством План предусматривает ряд мероприятий, в частности, внесение необходимых изменений в законодательство и усиление социальной поддержки неблагополучных семей. В итоге мы должны получить существенное уменьшение социальных сирот, и к 2020 году таких детей должен быть почти на 26% меньше», - сказала она.

По словам министра, среди предусмотренных Планом мероприятий - прохождение индивидуальных корректирующих программ родителями, которые не надлежащим образом выполняют свои родительские обязанности, а также обеспечение социального сопровождения проблемных семей специалистами по социальной работе.

«Для этого будет утвержден ряд социальных стандартов предоставления помощи семьям, критерии качества и мониторинг эффективности социального сопровождения. Эти мероприятия позволят предотвратить изъятие ребенка из семьи, что и приводит к социальному сиротству», - сказала Королевская.

Отдельно она отметила, что принятая программа направлена на усиление работы по внедрению социальных услуг для детей по подготовке их к возвращению в биологическую семью после длительного пребывания в государственных заведениях.

«Мы также должны обеспечить детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, семейными формами воспитания. Для этого будут усовершенствованы программы подготовки кандидатов в усыновители, приемные родители и родители-воспитатели. В целом, мы изменяем подход: нужно подбирать семью для ребенка, а не ребенка для семьи», - пояснила министр.