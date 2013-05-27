Пиво и шампанское вреднее водки

Слабоалкогольные напитки вреднее водки, поскольку человек теряет контроль по отношению к количеству выпитого. К такому заключению пришли медики и составили топ-лист самых опасных алкогольных напитков. В него вошли пиво, вина, коктейли, шампанское и ликеры, пишет "Российская газета".

По словам специалистов, опасность пива заключается в том, что оно способствует выделению в организме гормона удовольствия – дофамина, вызывающего быстрое привыкание. Шампанское вредно из-за содержащегося в нем углекислого газа, благодаря которому алкоголь быстрее всасывается в кровь, что приводит к быстрому и сильному опьянению.

Кроме того, шипучий напиток вызывает повышенное гниение продуктов в кишечнике, что приводит к отравлению организма и губительно влияет на все системы. Его концентрация в крови 0,5-1% негативно влияет на зрение. Врачи отмечают, что ликер вреден из-за большого количества сахара. Его употребление связано с риском развития заболеваний поджелудочной железы.

Негативно влияют на организм также вина, коктейли. Последние представляют собой смесь разных видов алкоголя.

Ранее ученые Лилльского университета во Франции заявили, что люди, регулярно употребляющие алкогольные напитки, рискуют получить инсульт на 14 лет раньше тех, кто пьет в умеренных количествах или вовсе воздерживается от горячительных напитков.

korzonews.info