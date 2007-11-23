На Прикарпатье закрыли учебных учреждения из-за ветряной оспы

В Калушском районе Ивано-Франковской области три учебных заведения из-за массового заболевания ветряной оспой закрыты на карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заведующий санитарно-гигиенического отдела Калушской районной санэпидемстанции Зинаида КОВБАСНЮК.

Для предупреждения вспышки инфекции и в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Калушского района Богдана ПЕЛЕНИЧКИ, старшая и средняя группы дошкольного детского заведения «Красная Шапочка», один класс общеобразовательной школы №2 и Кодобянская сельская школа, в которой заболели 22 ребенка, закрыты на карантин. В «Красной Шапочке» заболело 12 малышей.

З.КОВБАСНЮК отметила, что вспышка ветряной оспы является сезонной и совпадает по времени с острыми респираторными инфекциями.

По ее мнению сегодня говорить об эпидемии нет оснований. С начала года ветряной оспой на Прикарпатье заболело 490 человек (в октябре - 63 случая, в ноябре – 76), а за 9 месяцев прошлого года было зафиксировано 518 случаев заболевания.